الرئيسية الأخبار المحلية شاهد لحظات مؤثرة جداً أثناء أسعاف أسرة .. من جرائم السعودية ضد... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد لحظات مؤثرة جداً أثناء أسعاف أسرة .. من جرائم السعودية ضد المدنيين في صعدة بواسطة اليمن - 01/01/2017 1832 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| خاص شاهد لحظات مؤثرة جداً أثناء أسعاف أسرة .. من جرائم السعودية ضد المدنيين في صعدة شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مجزرة جديدة ترتكبها السعودية راح ضحيتها 6 شهداء من أسرة واحدة في ساقين صعدة (فيديو+صور) صرواح تلتهم أزلام العدوان المنافقين بشراهة مصرع وإصابة المئات بينهم قيادات وتدمير 11 آلية عسكرية بزمن قياسي 50 ألف باكستاني يغادرون السعودية لهذا السبب !! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد