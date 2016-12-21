المشهد اليمني الأول| خاص

المشاهد الكاملة من عملية اقتحام تبة الغرَّام في الخوبة بجيزان وطرد الجيش السعودي منها

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