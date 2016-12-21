المشاهد الكاملة من عملية اقتحام تبة الغرَّام في الخوبة بجيزان وطرد الجيش السعودي منها

الرئيسية الأخبار المحلية المشاهد الكاملة من عملية اقتحام تبة الغرَّام في الخوبة بجيزان وطرد الجيش... الأخبار المحليةفيديوهات المشاهد الكاملة من عملية اقتحام تبة الغرَّام في الخوبة بجيزان وطرد الجيش السعودي منها بواسطة اليمن - 21/12/2016 2466 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| خاص المشاهد الكاملة من عملية اقتحام تبة الغرَّام في الخوبة بجيزان وطرد الجيش السعودي منها شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بعد 20 شهر من العدوان.. تخرج هذه المناروة العسكرية التي أرعبت السعودية من قلب #نهم وانتصرت حلب .. شاهد لحظات إعلان النصر على الهواء مباشرة وطوفان الفرح في يوم إنتصار الشهباء وصية البردوني لمشاركة حلب إنتصاراتها واذاعة صنعاء لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد