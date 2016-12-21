المشهد اليمني الأول| خاص

مصرع عدد من الجنود السعوديين بينهم ضابط في عملية نوعية بجيزان.. وانكسار زحف بإسناد جوي على منفذ علب الحدودي بعسير

لقي عدد من جنود العدو السعودي بينهم ضابط مصرعهم اليوم في عملية نوعية لوحدات الجيش واللجان الشعبية بجيزان .

وأوضحت مصادر عسكرية بجيزان للمشهد اليمني الأول أن وحدات المدفعية في الجيش واللجان الشعبية استهدفت احدى مقرات العدو السعودي في موقع المقرن ما أدى إلى مصرع عدد من الجنود السعوديين بينهم ضابط .

وأشارت المصدار إلى أن النيران اشتعلت في الموقع جراء الضربات النوعية .. لافتةً إلى أن موقع محلمة تعرض لقصف مدفعي تكبد العدو خلاله خسائر فادحة .

إلى ذلك، وفي عسير، إنكسر زحف كبير لجيش العدو السعودي ومرتزقته اليوم على منفذ علب الحدودي في قطاع عسير وقتل وجرح منهم العشرات.

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول، أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف نفذه الجيش السعودي ومنافقيه على منفذ علب الحدودي .. مؤكدةً مصرع وجرح العشرات من الجيش السعودي والمرتزقة . وأشارت المصادر إلى أن قوات سعودية خاصة شاركت مع المنافقين في عملية الزحف بالإضافة إلى تغطية جوية لطيران الإستطلاع والأباتشي والحربي . ولفتت المصادر إلى جهوزية الجيش واللجان الشعبية في التصدي للغزاة والمعتدين ومرتزقتهم مهما كانت التضحيات . جدير بالذكر أنه ليس الزحف الأول للعدو فقد زحف مرارا خلال الاسبوع تكبد في كل زحف خسائر هائلة في الارواح والعتاد وخسر خيره قياداته في سبيل أوهام حماية الحدود السعودية.

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