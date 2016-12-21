مرتدّو القرن الواحد والعشرين.. في أحضان اليهود والنصارى (عملاء السعودية)
اشتبهت عليهم المبادئ ، فتراهم يحومون كغراب البين وينعقون بماليس لهم .. تشابهت قلوبهم ببلفور الذي سمعنا عنه في قراءة تاريخ صفقة بيع فلسطين واشتهرت مقولة: مَن لايملك أعطى حقا لمن لا يستحق؛ فبلفور وهو لا يملك الحق في الإهداء ؛
يهدي الصهاينة أرض فلسطين التي لايستحقها هؤلاء الصهاينة ، فخاب الواعد والموعود.. وهكذا هم مرتزقة وعملاء العدوان حين تقمّصوا شخصية ماسون اتفاقية بيع فلسطين وهم بلفور وسايكس وبيكو ؛ فسمّيت باسمهم : اتفاقية سايكس بيكو قبل قرن من الزّمان ؛ ليأتي بلفور القرن الواحد والعشرين متمثلا بمسوخ يتبعون الماسون ويعملون بما أرادت فيتقنعون بمسميات خارج إطار الوحدة بائعين لأمر الله : ” واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرّقوا ” ..
يطبقون بروتوكولات (حكماء صهيون) : ” فرّق تَسُد”…. وبهذا يعلنون خصومتهم مع القرآن .. يجاهرون برفع راية معارضة القرآن في كل شيئ دون حياء ، أو توبة ؛ فقد صرّح لهم الخالق (سبحانه) : ” ما آتاكم الرسول فخذوه ،ومانهاكم عنه فانتهوا” ولندع الآيات القرآنية التي تكلّم بها الرحمة المهداة تتكلّم بكل ماخرجتم عنها _-أيّها العملاء المرتزقة_-ولنضرب لكم الأمثال في ذلك :
1-” واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا”.
2-” إنّما المؤمنون إخوة”.
3- “لا تتخذوا اليهود والنّصارى أولياء لكم من دون المؤمنين”.
4-” محمد رسول الله والذين معه ، أشدّاء على الكفّار ،رحماء بينهم “.
كنتم أصحاب البِدعة التي ضلّت وأضلّت فقد اتخذتم اليهود والنّصارى أولياء لكم من دون المؤمنين .. هجرتم أوطانكم للتشتت والانضمام لمعسكر يقاتل ويقتل ويسفك الدّم المحرم ويزهق الروح البريئة ؛ بل باركتم عمليات قصف الأرواح وهدم البيوت على رؤوس أهلها بعيدا عن من قتل نفسا فقد قتل الناس جميعا… بعيدين عن اعتصموا… شتّتم ،وكفرتم إخوتكم و بني جلدتكم فنعتمونا بالرّوافض والكفرة والمجوس ولم يلقَ قول سيدنا محمد: ” من كفّر مسلما فقد كفر” ،لم يلقَ قوله صدى لديكم فقد صُمّت آذانكم، وأُبكِمت أفواهكم ،وعميت بصيرتكم عن القرآن ،فخرجتم عن موالاته والتحالف معه إلى تحالف باغٍ ،أرعن رعونة الأعراب واليهود وهم الأشدّ عداوة للمؤمنين بدراسة قرآنية وإقرار إلهي لهم بتلك الشّهادة التي عكستموها ،وقد اشتهرتم ب” عاكس خط”
وأمّا البدعة التاريخية التي لم يسبقكم إليها طواغيت الكون ؛ فلم يجرؤ عليها جنكيز خان ولا نابليون ولا هتلر ولا حتّى شمعون بيريز ولا المسخ شارون فقد كنتم الأوقح ؛ وقد فعلتموها وهي فراركم إلى المستعمرين ومباركة ضرب وطنكم بلسان وطنكم البريئ منكم ؛ والذي أذهله هذا الموقف منكم ؛ فأخرجكم عن نطاق الوطنية ؛ فررتم و بعتم و كنتم أول من يشكّل حكومة على أرض هلامية صنعتموها من دياثتكم وكِبركم كمن يصنع الجيلاتي وهلاميته من زيت الخنازير ؛
بل لقد بلغت وفاقت دياثتكم خنازير البراري… نعم فأنتم أول من أخرج المسلم عن دينه ونسف أخوة الإيمان لتقولوا مخالفين ربّ العالمين :
1-اتخذوا اليهود والنّصارى أولياء لكم من دون المؤمنين ،وتشتتت قلوبكم بين فنادق ولاة نعمتكم ومن سخّرتم أنفسكم لتلميع أحذيتهم بذلّة وصَغَار ؛ وهذا حال من يخرج عن مفاهيم القرآن ويستبدلها بمفاهيم المحتلين فقد أعلنتم بوقاحة و قلتم بالفعل :
2- إنّما الأمريكان والسعاودة وإسرائيل والجانجويد والإماراتيون والبلاك ووتر والسّنغال والمصريون إخوة فامتزجت دماكم بدماهم الملوثة ؛ فلوّثتها (كما قال السّيد القائد :عبدالملك الحوثي) في ضربات الأنصار والجيش الحيدريّة عليكم ، وأنتم مجتمعون تديرون عمليات هدم الرّوح المحرّمة.. وأنتم :
3- الإخوة دون أخوة الايمان فكنتم : أولياؤهم.. وبهذا هرجتم ومرجتم وكنتم ضد رسول الله فقد أصبحتم:
4-أشدّاء على المؤمنين ( أهل اليمن وأصل الإسلام والعروبة) رحماء بين الغزاة من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ووهابيّين وتكفيريين… وبهذه البدع أنتم من حكم على أنفسكم بالزيغ والرّدّة فقد أعلنتم عن تنصلكم عن آيات الله فكانت بروتوكولات حكماء صهيون أقرب إليكم من قرآن ربّ العالمين….
نعم : فقد تشابهت قلوبكم بهم ؛ فصحّ القول لكم : * اذهبوا فأنتم المرتدّون * والسّلام .
بقلم أشواق مهدي دومان
ابو يريم لعن الله من يخون وطنه ودينه وعروبته 20 ديسمبر، 2016 at 8:15 م ابو يريم لعن الله من يخون وطنه ودينه وعروبته 19/12/2016 at 10:49 م بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع المولد النبوي الشريف والبدع الجديدة على الشعب اليمني أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع الحوثيين والطوائف التكفيرية والبدع الدينية الجديدة لقد كثرة الأحزاب الشيطانية الوسخة في اليمن المثل يقول إذا كثروا الطباخين فسد المرق وفسدت الأمة الشعب اليمني لم يعد يميز الخير من الشر لكثرت الأحزاب التكفيرية والسياسية وكل الأحزاب التي في اليمن هم يعملون لصالح أحزابهم ولا يعلمون من أين آو من أسس تلكأ الأحزاب هم كالبهائم لا يفقهون شي الحوثيين لا يمثلون الشعب اليمني هم آسرة وليست قبيلة ولا شعب هم موجودين لتدمير الدين الإسلامي مثلهم مثل الأحزاب الأخرى هم كفره وأصحاب بدع وشع وذات ينفذون ما تريده ألشيعه المجوسية مثلهم مثل الحزب الشيوعي والناصري والرابطة والخوان المسلمين هم يعملون للشيطان وليس لله هم يفرخون أصحاب الحزمة الناسفة الله ينسفهم لم نعرف كل هذه الأحزاب الخبيثة التي تعمل لصالح أعدا الدين الرباني ماذا استفاد الشعب اليمني من كل الأحزاب ومن أسرة بيت حميد الدين وهم من نفس الحوثيين انأ اكفر الحوثيين واكفر كل الأحزاب التكفيرية اللعينة اللذين ينسفون بيوت الله والمسلمين ساجدين لله والمصيبة الكبرى أنهم يغررون بشباب المسلمين ويبيعون لهم الجنة وبنات الحور استغفر الله العظيم والحوثيين يقولون عن يوم القيامة الإمام الحسين سيقف باب الجنة ليدخل الجنة من يريد استغفر الله العظيم انحدرنا إلا أسفل الحقارة والضلال لم نعد نميز الخبيث من الطيب أينهم زعما الأحزاب ألان إنهم عايشينا في رغد العيش وقاعدين يبيعون الجنة والنار حسبنا الله ونعم الوكيل لعنت الله عليهم أينما حلو ملعونين لقد دمر و الإسلام الحنيف دين الرحمة والسلام دين الطهارة والتراحم أينهم من حكم و اليمن سوا في الشمال او الجنوب ماذا صنعوا للشعب اليمني بعد خروج الأتراك من اليمن في الشمال وبريطانيا في الجنوب من كان الأفضل الأحزاب أم الاستعمار ملا حضه عندما انعقد مؤتمر با ند ونج لدول عدم الانحياز في اندنوسيىا كن كل زعما دول عدم الانحيازي طالبون با الحرية من لاستعمار ويرفعون أصواتهم والزعيم الهندي نهرو جالس ساكت لم يتكلم بشي وعندما سألوه لماذا هوا ساكت أجاب انتم تطالبون برحيل لاستعمار من بلدانكم الاستعمار سوف ينسحب بدون ما تطالبوه با الرحيل لأنهوا أصبح خسران لو استمر في بلدكم فهوا يريد آن يرحل لأكن سوف يأتي يوم انتم من ستذهبون وتطلبون منه أن يعود لكي يستعمركم وسوف تدفعون له ما يريد ونحنو ألان نتمنى أن يعود اقل شي أيام الاستعمار لم نكون نعرف الأحزاب التكفيرية والحزمة الناسفة الله ينسفهم من أللذي أوصل اليمن والبلاد العربية المدمرة من دمر البوابة الشرقية للعرب العراق الحبيب أين العراق أين ليبيا أين الصومال أين اليمن تركنا كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبعنا عشرات المذاهب الدخيلة على الدين المستقيم دين الله وسنت نبينا محمد صلوات الله عليه وسلم اتبعنا القتلة الفجرة الرب واحد احد ونبينا خاتم الرسل وسنت نبينا سنتنا الله جل جلاله مالك الملك لا شريك له لا مذهب ولا دين غير دين الله أللذي أنزل على نبينا محمد لا يوجد نبي شيعي ولا نبي دا عشي نعود ألان لما حصل في عدن في معسكر الصول بان وجرائم الأحزاب التكفيرية ومن المسئول على ما حصل في عدن العملية السابقة نقول حصل غلط من الأمن لأكن العملية الثانية الجريمة الكبرى في حق البريء المساكين المواطنين المسالمين ما ذنبهم ومن المسئول عن حماية المواطن في عدن او في صنعاء او في أي موقع في اليمن أي بلد يوجد فيها أحزاب يكون مصيرها الدمار لئن زعما الأحزاب لا يريدون أن يعملوا ويأكلون من عرق جبينهم هم تجار الموت والحزمة الناسفة الله ينسفهم يا شعبنا اليمني انتم تعرفون من أللذي له مصلحه بقتل الأبرياء وتعرفون زعمائهم وعلى رئسهم كبير الكهنة حزب الإصلاح الزن داني وعلي محسن وعيال الحمر واغلب الزعم ا السابقين لن يرى الشعب اليمني والعربي أي خير والأحزاب موجودة الأحزاب لا يعلمون من يسيرهم يوجد أيادي خفية الأيادي الخفية واضحة وعبد ربة منصور هادي يعلم بهم الم يشرف بنفسه على عملية تفجير مستشفى العرضي وشاهدناه مباشرتا الن كل حزب مجهز قائمة لتصفيات الأحزاب الأخرى من المستفيد من كل ما يحصل في اليمن زعما الأحزاب التكفيرية واللذين تعودوا على السلطة زعماء الحزب ينبحوا مثل الكلاب وعندهم مرض دا الكلب لا يعرفون أي قيمة للمواطن المسكين هم قوادين وسفلة وحقراء مستعدين يبيعون أي شي لم يعودوا يميزون بين الخير والشر دولة الصومال انتهت على شئن محمد زياد بري الم تكون الصومال في عهد زياد بري أفضل الم يكون العراق الحبيب في عهد صدام أفضل وليبيا الم تكون في عهد ألقذافي أفضل واليمن الم يكون أفضل أيام بريطانيا في الجنوب وتركيا الخلافة الإسلامية الم تكون أفضل من بيت حميد الدين وهم من نفس سلالة الحوثيين لماذا يقولون ان السادة أفضل من العرب منهم أنصار رسول الله ا ليس اليمنيين العرب صلى الله عليه وسلم لماذا نقول ان الحوثيين هم من أل البيت الم يكون وال البيت هم قريش هم من سفهوه رسول الله وكذبوه ونحنو اليمنيين من أيدوه ونصروه بقدرة الله جل جلاله أليس السادة هم أصحاب البدع والشعوذة الم يضحي الشعب اليمني والشعب المصري بآلاف بل مئات الآلاف من الشهد اء من اجل التخلص من كلمت سيدي أين علماء اليمن أين زيد المو شكي أين المطاع أين أبو الأحرار محمد محمود الزبيري أين قحطا ن محمد الشعبي وفيصل الشعبي وعشرات الآلاف من الشهداء والعلماء السنيين الصحيح من قتل الشهيد المغد ور إبراهيم محمد ألحمدي ومن قتل الشهيد المتواضع سالم ربيه علي اللهم يأرب ارحم كل شهدا اليمن ومن سقطوا في سبيل اليمن الشعب اليمني عندما يخرج من اليمن لا يريد ان يعود لليمن والسبب الأحزاب والتخلف وشجرة القات الملعونة اين الحكمة اليمانية رحم الله حكيم العرب المغفور له بأذن الله المرحوم الشيخ زايد بن سلطان رحمت الله علية أللذي حاوره احد الصحفيين وقال له يوجد 80/ با ا لماه غير إماراتيين فرد علية رد غير دبلوماسي بل با ألفطره العربية وقال الله يرحمه الأرض ارض الله والبترول من ارض الله ونحنو عبيد الله رحمت الله عليك يا حكيم العرب لقد فقدناك البركة في أولادك وحكام الإمارات العربية المتحدة لقد أسست دولة حديثه قوية راقية لقد تنبئ احد الكهنة اليمنيين القدماء قبل الإسلام انهوا سوف يأتي أمير عربي يمني ويعيد بناء سد مأرب وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه لقد عمل عشرات المشاريع الخيرية في اليمن ولا ننسأ حكومة الكويت التي بنت المدارس والمستشفيات وكثير من المشاريع لقد عملوا للشعب اليمني مباشرتا وليس عن طريق المسئولين الفاسدين شكرا لمن وقف مع الشعب اليمني والعنت الله على كل الأحزاب التكفيرية والسياسية ورحمة الله على كل شهدا اليمن اللهم يأرب عجل بفرجك على الشعب اليمني والعربي ملا حضه من اللذين يتهمون صنعاء بتفجيرات عدن هذا كلام الفاشلين العنصريين المعلق رقم 2/ ورقم /3/لقد أصيبوا بمرض الهذيان والخرف قبح الله صوركم يامن دمرتم اليمن ونهبتم كل ثرواته العن صور صور المرتزقة المرتزقة ألجبنا أولاد العلق مي بماذا تفكرون ألان بعد تدمير اليمن لا تحلمون كثيرا على العودة لليمن كيف ستقابلون الشعب الصابر والم فجوع المدمر نريد أن تعودوا لليمن لكي يشوفوكم أولادنا ويركبوكم فوق الحمير ويسرو ورؤاكم ويتف لو على وجهيكم لقد دمرتم الجيش اليمني ودمرتم كل مصالح الشعب اليمني من يرضى على وطنه ويخون وطنه يخون شرفة وكرامته انتم ألان بدون شرف وبدون كرامة لن نساء تفجير مسجد الرئاسة والمسلمين ساجدين لله وحزب الصلاح وصعتر يكبرون الله واكبر فرحين بقتل الساجدين لله حسبنا الله ونعم الوكيل وقبح الله صوركم يا أنجس المخلوقات تفوووةوه على صوركم