الرئيسية فيديوهات فيديو يفضح الدعاية السوداء للإعلام الغربي تجاه أحداث حلب بسوريا فيديوهاتمتابعات فيديو يفضح الدعاية السوداء للإعلام الغربي تجاه أحداث حلب بسوريا بواسطة اليمن - 21/12/2016 971 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات فيديو يفضح الدعاية السوداء للإعلام الغربي تجاه أحداث حلب بسوريا شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بعد 20 شهر من العدوان.. تخرج هذه المناروة العسكرية التي أرعبت السعودية من قلب #نهم وانتصرت حلب .. شاهد لحظات إعلان النصر على الهواء مباشرة وطوفان الفرح في يوم إنتصار الشهباء هااام «مجتهد»: يكشف السر وراء لقاء «بن سلمان» برؤساء الصحف السعودية وعلاقة لقائه بهم وإجراءاته التقشفية ؟!! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد