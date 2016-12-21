المشهد اليمني الأول| خاص

قالت مصادر محلية مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر/ كانون أول 2016م، بأن إنفجار ضخم هز أرجاء مدينة مأرب، مشيرة إلى وقوع الإنفجار في الجهة الغربة للمدينة .

وأعلنت بعض مواقع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي، بأن الدفاعات الجوية لقوات التحالف اعترضت قبل قليل صاروخاً بالسيتيا أطلقته مليشيا الحوثي وصالح، حد تعبيرها، بإتجاه مدينة مأرب .

ونشرت قناة الساحات تصريحات خاصة بانشقاقات عصفت بمعسكر هادي الموالي للعدوان، وبحسب الفيديو الذي بثته القناة فقد وصفت مواقع موالية للعدوان بأن “إنقلاب لواء بأكمله في مأرب بجميع معداته وانضمامه للحوثي” واضافت المصادر بأن “المقدم عادل الواحدي قائد اللواء العاشر إنقلب على هادي وانضم إلى صنعاء”.

فيما لم تذكر أي توضيحات من جانب القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بشأن إستهداف مأرب أم لا .



شاهد تصريحات اللواء المنشق :

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