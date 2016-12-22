المشهد اليمني الأول| خاص – الباهوت الخضر
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء21 ربيع الاول (3) 1438 هـ الموافق 2016-12-200 مسيرة جماهيرية حاشدة من امام المجمع الحكومي في مدينة التربة بمحافظة تعز جابت شوارع المدينة وذالك للمطالبة بإطلاق سرح المعتقلين التي اعتقلتهم الحملة الأمنية في وقت سابق في المدينة.
هذا وقد رفع المشاركون في المسيرة الإحتجاجية شعارات و لافتات غاضبة تطالب بسرعة إطلاق سرح المعتقلين التي اعتقلتهم الحملة الامنية بقيادة المدعو / وليد الشرعبي التابع للواء ٣٥ والحملة الامنية التابعة لكتائب حسم بقيادة المدعو / مختار الشبوطي وهم :
الشيخ محمد فارع الحمادي
الشيخ رضوان سلطان الحصبري
عبدالله قعشان
ايرهيم قاسم
صلاح الانسي
على خلفية إتهامهم بقضايا قتل و ما أسموه ” التخابر مع نظام صنعاء” حد قولهم هذا وقد قرآ المحتجون بيان المسيرة امام مبنى إدارة الأمن مطالبين الفار عبد ربه منصور هادي ووزير داخليته بحكومة دغر حسين عرب بالنظر في القضية و التوجيه بسرعة إطلاق المعتقلين باعتبار أن الحملة الأمنية التي احتجزتهم تابعة للقبيلة و انها لا تتبع الدولة ولا المقاومة على حد تعبيرهم.
يذكر ان الحملة الامنية التابعة للمرتزقة قد أقدمت على الاختطاف والحبس التعسفي بحق العديد من أبناء المنطقة خلال الفترات السابقة تحت العديد من الدعوى الأمنية أبرزها التخابر مع ما أسمته التخابر مع ” نظام صنعاء ” في الوقت الذي تعيش فيه المدينة حالة من الانفلات الأمني بسب تغلغل ثقافة الإجرام الدخيلة عبر العناصر الاجرامية الوافدة على المنطقة نتيجة الصرع المستمر بين فصائل المرتزقة على السيطرة على المدينة الأمر الذي أدى إلى خروج العشرات من المظاهرات الغاضبة المطالبة بإنهاء سيطرة المليشيات الوافدة على المدينة.