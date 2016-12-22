على خلفية إتهامهم بقضايا قتل و ما أسموه ” التخابر مع نظام صنعاء” حد قولهم هذا وقد قرآ المحتجون بيان المسيرة امام مبنى إدارة الأمن مطالبين الفار عبد ربه منصور هادي ووزير داخليته بحكومة دغر حسين عرب بالنظر في القضية و التوجيه بسرعة إطلاق المعتقلين باعتبار أن الحملة الأمنية التي احتجزتهم تابعة للقبيلة و انها لا تتبع الدولة ولا المقاومة على حد تعبيرهم.

يذكر ان الحملة الامنية التابعة للمرتزقة قد أقدمت على الاختطاف والحبس التعسفي بحق العديد من أبناء المنطقة خلال الفترات السابقة تحت العديد من الدعوى الأمنية أبرزها التخابر مع ما أسمته التخابر مع ” نظام صنعاء ” في الوقت الذي تعيش فيه المدينة حالة من الانفلات الأمني بسب تغلغل ثقافة الإجرام الدخيلة عبر العناصر الاجرامية الوافدة على المنطقة نتيجة الصرع المستمر بين فصائل المرتزقة على السيطرة على المدينة الأمر الذي أدى إلى خروج العشرات من المظاهرات الغاضبة المطالبة بإنهاء سيطرة المليشيات الوافدة على المدينة.