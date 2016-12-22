الرئيسية الأخبار المحلية وثائقي قصير الكمين السفينة والمرتزقة كيف يساق أبناء جنوب اليمن إلى رحلة... الأخبار المحليةفيديوهات وثائقي قصير الكمين السفينة والمرتزقة كيف يساق أبناء جنوب اليمن إلى رحلة الموت – بجودة عالية بواسطة اليمن - 22/12/2016 1775 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وثائقي قصير الكمين السفينة والمرتزقة كيف يساق أبناء جنوب اليمن إلى رحلة الموت – بجودة عالية شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بعد 20 شهر من العدوان.. تخرج هذه المناروة العسكرية التي أرعبت السعودية من قلب #نهم وانتصرت حلب .. شاهد لحظات إعلان النصر على الهواء مباشرة وطوفان الفرح في يوم إنتصار الشهباء وصية البردوني لمشاركة حلب إنتصاراتها واذاعة صنعاء لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد