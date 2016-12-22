المشهد اليمني الأول| متابعات

نشر موقع الجنوب اليوم معلومات خطيرة، تفيد بتورط رجل الأعمال الاقطاعي “حميد الأحمر” المنتمي لجماعة الإخوان فرع اليمن حزب الإصلاح . وقال الموقع على لسان مصدر خاص به، بأنه لايستبعد تورط حميد الأحمر بحادثة وفاة الصحفي مطالباً بإجراء تحقيق دقيق لكشف ذلك أمام الجميع .

وكشف المصدر بأن حميد الأحمر القيادي في حزب الإصلاح وجه الموظفين التابعين لقنواته الإعلامية باستغلال وفاة الصحفي اليمني الشهير الزميل “محمد عبده العبسي، بنوبة قلبية في صنعاء .

وقال المصدر أن حميد الأحمر أستولى على أسهم كبيرة في قطاع النفط، بيد أن الصحفي كان يتحدث عن تحركات الحوثيين للسيطرة على عقود النفط، الأمر الذي استحسن حميد الأحمر للتغطية على إمبراطوريته النفطية .

كما كشف المصدر والذي اشترط عدم ذكر اسمه كونه من المقربين من حزب الإصلاح، بأن محمد عبده العبسي سبق له وأن هاجم حزب الإصلاح من دافع وطني وكشف عن عقود حميد الأحمر في النفط، والذي سماه العبسي في مدونته وفي تقريره الشهير بارون النفط اليمني وملك النفط اليمني، في إشاره منه لعقود حميد الأحمر الضخمة في الإستيلاء على النفط اليمني بالكامل .

ويعيد المشهد اليمني الأول نشر تدوينه محمد عبدة العبسي التي كشفت حميد الأحمر ملك النفط في اليمن على الرابط التالي من مدونة الصحفي اليمني الشهير .

http://mohamedalabsi.blogspot.nl/2012/11/blog-post_16.html

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