المشهد اليمني الأول| خاص

جثث العشرات من المغرر بهم تصل إلى عدن .. وصاروخ صمود الباليستي الحارق يطبق على تجمع المرتزقة في كرش لحج ودحر المنافقين في البيضاء والضالع



أفادت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول، بأن عشرات عشرات الجثث لقتلى المنافقين والمغرر بهم من أبناء المحافظات الجنوبية وصلت عدن، مبينةً بأن التوابيت قادمة من جبهات ماوراء الحدود، وأشارت المصادر بأن 12 جثة لم يتم التعرف عليها من أصل عشرات التوابيت .

إلى ذلك وفي لحج، اطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم الخميس صاروخاً من نوع “صمود” محلي الصنع، على تجمع للمرتزقة في منطقة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية للمشهد اليمني الأول، بأن الصاروخ أصاب هدفة بدقة، م خلفا خسائر في صفوف مرتزقة العدوان وعتادهم العسكري.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد صد محاولة زحف للمنافقين في منطقة الناصفة بذي ناعمبالبيضاء، فيما نمكنت من دحر المنافقين من خمس تباب في مديرية جبن بالضالع .. وفي شبوة لقي ثلاثة من المنافقين مصارعهم على أيدي الجيش واللجان الشعبية في مديرية عسيلان.

وكان الاعلام الحربي قد وزع مشاهد من تفجير طقم بمنطقة كهبوب في لحج

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