المشهد اليمني الأول| خاص

تكبد أزلام العدوان المنافقين خسارة ثقيلة في الجوف ونهم في عمليات نوعية نفذتها وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية تركزت بدرجة اولى على منطقة المصلوب في الجوف، فيما كانت وحدات أخرى تاهب للانقضاض على مئات المرتزقة في شعاب نهم .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول بأن معارك كاسرة في الجوف نفذتها وحدات الجيش واللجان الشعبية إنتهت بطرد المرتزقة من منطقة وقز بمديرية المصلوب، فيما استهدفت وحدات المدفعية تجمعات للمنافقين في منطقة البيضاء بمديرية المصلوب .

المصادر اكدت مصرع أعداد هائلة حصي منهم 15 منافق واصابة 13 آخرين خلال تطهير منطقة وقز بمديرية المصلوب بالجوف .

وكان صاروخ زلزال1 على موعد مع زلزلة جمع للمرتزقة في وادي هراب أسفل العقبة، كما تمكنت وحدات الجيش واللجان من تدمير آلية عسكرية للمنافقين في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف .

إلى ذلك وفي نهم كانت هي الأخرى على موعد مع دفن كبير لجحافل العدوان المرتزقة حيث تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من كسر عدة زحوفات لمرتزقة العدوان على مناطق متفرقة بمديرية نهم سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .

المصادر أفادت بأن الزحوفات ترافقت مع غارات مكثفه من قبل طيران الأباتشي والأستطلاع بالأَضافة إلى إلقاء طيران العدوان قنابل عنقودية لإعاقة الجيش واللجان خلال التصدي للزحف .. وبينت المصادر بأن طائرات العدوان شنت 12 غارة منذ الصباح على مناطق المجاوحة والمنار والقتب والخط العام بمديرية نهم .

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول مصرع 67 من المنافقين بينهم 3 قياديين وهم جميل ناصر ومحمد اللوذعي وناصر قيلعي في نهم خلال الأيام الماضية .

وحصل المشهد اليمني الأول على قائمة بأسماء أبرز القتلى الذين لقو مصارعهم في جبهات الجوف ونهم :

من جبهة الجوف

– مصرع 15 منافق وجرح 13 آخرين في جبهة وقز بالمصلوب بعد السيطرة عليها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية وهذه بعض أسماء القتلى

1_حسين محمد الجميدر

2_مبخوت محمد جحره

3_حمد محمد جعفر

4_ولد صالح الفاضلي

5 _محسن عياش الدجري

6_علي صليم النوفي

7 _صالح كلفوت كلهم من بني نوف

مع مصرع ثمانيه آخريين من أصحاب القيادي المنافق الوايلي.

جبهة نهم

– مصرع ثلاثة قيادات كبيرة جدا و67 مجند من منافقى العدوان خلال الأيام الماضية في جبهات نهم وهذه أسماء القيادات:

1_العقيد المنافق/:جميل محمد ناصر

2_العقيد ركن المنافق :ناصر القيلعي

3_المقدم المنافق/ محمد اللوذعي

مع سبعة وستين فرد من كتيبة الفرقان هولاء قتلوا في جبهات نهم الاسبوع الماضي، وسط تكتم كبير لمنافقى من قبل قوى العدوان على هذا العدد الكبير من ضحاياه، وقد لقو مصرعهم على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية من خلال القصف المدفعي والصارخي والقنص والمواجهات المباشرة .

ووزع الإعلام الحربي مشاهد أظهرت إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة، ومقطع آخر أظهر إستهدام العدوان لقنابل عنقودية في معارك نهم، وكذلك إستهداف تجمع للمرتزقة في نهم بقذائف المدفعية .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات