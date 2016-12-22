الغارديان تكشف حقائق صادمة في العلاقات السعودية – البريطانية!!

وقال كاتب “الغارديان” مايكل أكسورثي، مقالا بعنوان “الآن وقت مناسب لإخبار السعودية بالحقائق الصادمة”، أن الجميع يعلمون حجم الاستفادة التي تعود على لندن من العلاقات المميزة مع السعودية على مستوى عقود بيع الأسلحة وتصدير العمالة لكنه حاول التطرق إلى حجم الاستفادة البريطانية من هذه العلاقات في مجال التعاون الاستخباراتي في مواجهة “الإرهاب”، طبقا لـ “بي بي سي”.

وتسائل الكاتب اولا هل تستفيد المملكة المتحدة فعلا من العلاقات الحالية بالسعودية في ظل الكشف مؤخرا عن أن بعض القنابل العنقودية التي باعتها بريطانيا للرياض تم استخدامها في اليمن؟

وقال أكسورثي هذا السؤال الإجابة عليه يتطلب التطرق لعدة مناح مشيرا إلى أن الجميع يعلمون حجم الاستفادة التي تعود على لندن من العلاقات المميزة مع السعودية على مستوى عقود بيع الأسلحة وتصدير العمالة لكنه حاول التطرق إلى حجم الاستفادة البريطانية من هذه العلاقات في مجال التعاون الاستخباراتي في مواجهة “الإرهاب”.

ويعتبر الكاتب أن هذه هي النقطة الساخنة بين البلدين موضحا ان هناك علاقة معروفة بين السعودية والعقيدة الوهابية التي أسست عليها وبين الجماعات السلفية وهو عامل ساهم في تفاقم ما سماه “بالإرهاب الإسلامي”.

ويقول أكسورثي إن هناك تضاربا لايمكن قبوله بين عقيدة السعودية و حجم التوقعات المطلوبة منها في مجال التعاون ضد الإرهاب.

المصدر: بي بي سي