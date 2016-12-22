هااام «مجتهد»: يكشف السر وراء لقاء «بن سلمان» برؤساء الصحف السعودية وعلاقة لقائه بهم وإجراءاته التقشفية ؟!!

المشهد اليمني الأول | خاص

كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» عن ما جرى في لقاء ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» برؤساء الصحف السعودية، مؤكدا أن اللقاء جاء لتكليفهم بإظهار إجراءات التقشف التي يعتزم «بن سلمان» تنفيذها قريبا على إنها «إنجاز عظيم من قيادة حكيمة».

وقال «مجتهد» في سلسلة تجريدات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «هذه الإجراءات تشتمل على رفع أسعار الكهرباء والبنزين لما يقارب 30% وربما تعلن بعد أيام مع الميزانية الجديدة إن لم يتسبب تسريبنا هذا في تأجيلها».

وأضاف «كما تشتمل الإجراءات على فرض ضريبة القيمة المضافة على قائمة من السلع، وهذه كان يفترض أن تؤجل إلى 2018 لكن يبدو ستقدم لمنتصف 2017».الفساد ومخصصات الأمراء

وحول مخصصات الأمراء قال «مجتهد»: «أحدهم تجرأ وسأل عن مخصصات الأمراء وهل سيتم تقليصها فأجاب بأنها لن تنقص ريالا واحدا وكذا كل مخصصات العائلات الأخرى مثل آل الشيخ والسديري».

أما عن الفساد، فقال المغرد السعودي «سئل عن الفساد فأجاب أنه لا يمكن علاجه ولابد من التعايش معه وعلينا عند إعداد الميزانية أن نفترض اختفاء جزء كبير من الموارد المالية بسبب الفساد»، مضيفا «حين قال يجب علينا التعايش مع الفساد كان يقصد التعايش معه شخصيا :)، وصدق في ذلك فلا يمكن علاج الفساد ما دام النفوذ بيده ويجب علينا التعايش معه».

سعودي أوجيه وبن لادن «مجتهد» قال أيضا أن «بن سلمان» «سئل عن مستحقات الشركات وسعودي أوجيه تحديدا فزعم أنها لن تستفيد من استلام مستحقاتها ولن تستطيع دفع الديون المتراكمة حتى لو بيعت بالكامل، وادعى أن سعودي اوجيه عرض عليها عروض لم تقبلها ومن ثم تستحق ما يأتيها وفهم الحاضرون أن العرض المقصود هو استحواذ شركاته عليها مقابل دفع ديونها». وأضاف «مجتهد»: «وسئل عن شركة بن لادن فلم يتجرأ على اتهامها بالعجز لأنه يعلم أن أصولها خارج البلد قوية ولا يستطيع الزعم أنها مفلسة أو عاجزة، فقال إن بن لادن توسعت أكثر من اللازم وحمّل المسؤولين السابقين (يقصد الملك عبدالله والتويجري) مسؤولية توسيع نفوذ الشركة لمستوى خطر سياسيا، وقال إن تأخير مستحقاتها ليس بسبب عجز الدولة بل لأسباب أخرى تحدث عنها بغموض فهم الحاضرون منه أن عقله الباطن يتلمظ عليها ويريد ابتزاز مالكيها» المغرد السعودي أكد ثانية أن «بن سلمان أكد عليهم (رؤساء التحرير والإعلاميين) إظهار هذه الإجراءات وكأنها كان مخططا لها في رؤية 2030 وحدد لهم استخدام تعبير الانتقال إلى نمط الاقتصاد الحديث» ولفت المغرد السعودي إلى أن «لاحظ الحاضرون أن بن سلمان يتحدث كما لوكان هو الملك، فلم ينقل لهم رسالة من الملك، وأجاب على أسئلتهم بصفته صاحب القرار الأعلى والأخير» في السياق ذاته، تداول مغردون على موقع «تويتر»، صوراً خارج البروتوكول الرسمي جمعت بين ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» مع عدد من الإعلاميين الثلاثاء، في قصر عرقة بالعاصمة الرياض.

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