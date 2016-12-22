المشهد اليمني الأول| خاص

تدمير وإحراق دبابتين نوع ” أبرامز ” وقنص جندي سعودي بجيزان.. وقصف صاروخي ومدفعي عنيف يشعل تجمعات العدو في عسير



دمرت وحدات الصواريخ الموجهة التابعة للجيش واللجان الشعبية ، اليوم الخميس، دبابة أبرامز سعودية في موقع جوبح بجيزان . وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان دمروا دبابة أبرامز سعودية عبر استهدافها بصاروخ موجه أثناء تمركزها جوار برج موقع جوبح العسكري .

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول مصرع جندي سعودي في موقع التبة الحمراء برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية . كما أشارت المصادر إلى إحراق دبابة ” ابرامز ” سعودية أخرى بعد استهدافها بصاروخ موجه شمال موقع الكرس في جيزان أيضاً .

كما بينت المصادر بأن خسائر أخرى مُني العدو بها، مؤكدةً مصرع وجرح عدد من المنافقين في استهداف تجمعاتهم بعدد من قذائف المدفعية في موقع القنبور بجيزان، كما تم استهداف تجمعات المنافقين بقذائف المدفعية جنوب بوابة الموسم.

إلى ذلك وفي عسير أفادت المصادر العسكرية الواردة من هناك، بأنه تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب محققة إصابات مباشرة.. كما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية المجمع الحكومي وما جاوره في الربوعة بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة .

ويأتي ذلك في إطار استمرار علمليات الجيش واللجان في جبهة ما وراء الحدود والتي يتم تنفيذها رداً على استمرار الجرائم النكراء التي يرتكبها تحالف العدوان السعوأمريكي بحق اليمن واليمنييين .

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