الرئيسية الأخبار المحلية فلاش حربي يمني – آليات تحالف العدوان تحترق على يد المقاتل اليمني... الأخبار المحليةفيديوهات فلاش حربي يمني – آليات تحالف العدوان تحترق على يد المقاتل اليمني HD بواسطة اليمن - 23/12/2016 1765 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات فلاش حربي يمني – آليات تحالف العدوان تحترق على يد المقاتل اليمني HD شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد