المشهد اليمني الأول| صنعاء

زار اليوم وفد المجلس السياسي لأنصارالله والمكون من الأخوة الأستاذ حسين العزي رئيس العلاقات الخارجية والأستاذ عبدالملك العجري والأستاذ محمد البخيتي، عضوي المجلس السياسي السفارة الروسية في صنعاء والتقوا بالقائم بأعمال السفير الروسي في صنعاء.

وفي أثناء اللقاء عبر الوفد عن تعازيه للحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق في حادثة اغتيال السفير الروسي في تركيا، معتبرين الحادثة عملاً جباناً وإرهابياً مداناً، تستهدف الانتقام من دور روسيا في مكافحة الإرهاب والاضرار بالتقارب الروسي التركي الذي يسعى إلى حل الأزمة السورية.

وخلال اللقاء عبر الوفد عن أن قضية مكافحة الإرهاب المدعوم من بعض الأطراف الإقليمية والدولية هو قضية تجمعنا مع روسيا الصديقة.

كما الاجتماع إلى مسألة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطلعات اليمن إلى أن تلعب روسيا دوراً فاعلاً في وقف العدوان ورفع الحصار السياسي والاقتصادي عن اليمن ووقف معاناة الشعب اليمني.

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