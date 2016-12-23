الرئيسية الأخبار العربية والدولية وانتصرت حلب .. شاهد لحظات إعلان النصر على الهواء مباشرة وطوفان الفرح... الأخبار العربية والدوليةالأخبار المحليةفيديوهات وانتصرت حلب .. شاهد لحظات إعلان النصر على الهواء مباشرة وطوفان الفرح في يوم إنتصار الشهباء بواسطة اليمن - 23/12/2016 859 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وانتصرت حلب .. شاهد لحظات إعلان النصر على الهواء مباشرة وطوفان الفرح في يوم إنتصار الشهباء شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بعد 20 شهر من العدوان.. تخرج هذه المناروة العسكرية التي أرعبت السعودية من قلب #نهم وصية البردوني لمشاركة حلب إنتصاراتها واذاعة صنعاء الإعلامُ السعودي والغربي.. والاعترافُ بالهزيمة في اليمن لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد