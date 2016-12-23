المشهد اليمني الأول| تقرير



أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الخميس عن اول موازنة لها منذ الكشف عن خطة اصلاح ضخمة, متوقعة ان تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52.8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة. وستكون 2017 رابع سنة تواليا تعلن فيها المملكة عجزا في موازنتها، نظرا الى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط اذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ حزيران/يونيو العام 2014.

وتبلغ معدلات الانفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لاكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي, اي نحو 237.2 مليار دولار بزيادة بنسبة 8% عن الموازنة السابقة. وتبلغ قيمة الايرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184.4 مليار دولار.

وبذلك يكون العجز المتوقع 198 مليار ريال سعودي اي حوالى 52.8 مليار دولار.

وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.

واعلنت الحكومة ان العجز في موازنة العام 2016 بلغ 79.1 مليار دولار (297 مليار ريال سعودي) في انخفاض بنسبة 8.9% عن قيمة العجز الذي توقعته الرياض قبيل بداية العام المالي وقدرته حينها بحوالى 87 مليار دولار.

وحققت المملكة في 2016 ايرادات بقيمة 528 مليار ريال سعودي، في زيادة عن قيمة الايرادات المتوقعة والبالغة 513.7 مليار. في مقابل ذلك، انفقت الرياض 825 مليار ريال سعودي اي باقل من 1.8% عما توقعت انفاقه.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة “نعلن في هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف”.

وشدد على ان السعودية عازمة “على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني”، مضيفا ان “اقتصادنا يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية”.

تراجع الانفاق العسكري

اتخذت الحكومة السعودية خلال الاشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف شملت رفع اسعار مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي, جمعت السعودية مبلغا قياسيا هو 17.5 مليار دولار اميركي، في اول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية.

وفاق هذا الرقم اقصى توقعات المحللين للاصدار الاول من نوعه بالنسبة الى المملكة. واشار الاعلام الرسمي الى ان الطلب على الاكتتاب ناهز اربعة اضعاف المبلغ المذكور.

وسبق للسعودية ان اقترضت من السوق الداخلية الا ان هذا الاصدار كان اول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية. وبنهاية العام 2016، سيبلغ الدين العام السعودي 317 مليار ريال (85 مليون دولار) ثلثه دين خارجي.

وفي اطار خطة تنويع الاقتصاد تعتزم المملكة طرح اقل من 5% من اسهم “ارامكو السعودية” للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد في العام 2018.

وتتوقع السعودية ان تبلغ الايرادات النفطية 480 مليار ريال (نحو 128 مليار دولار) بارتفاع نسبته 46% عن الموازنة السابقة، بينما تقدر الايرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال (56.5 مليار دولار) بزيادة ايضا عن العام 2016 بنسبة 6,5%.

ويشكل الانفاق على القطاع العسكري احد اكبر مجالات موازنة 2017 اذ خصصت له 191 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار). ويمثل هذا المعدل تراجعا عن العام الذي سبق حين خصصت للقطاع العسكري 214 مليار ريال (نحو 57 مليار دولار).

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