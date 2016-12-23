الرئيسية الأخبار المحلية بعد 20 شهر من العدوان.. تخرج هذه المناروة العسكرية التي أرعبت السعودية... الأخبار المحليةفيديوهات بعد 20 شهر من العدوان.. تخرج هذه المناروة العسكرية التي أرعبت السعودية من قلب #نهم بواسطة اليمن - 23/12/2016 3262 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات بعد 20 شهر عدوان.. مناروة مرعبة بعنوان “الرسول الأعظم” لدفعة عسكرية جديدة في الجيش اليمني .. #نهم شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد