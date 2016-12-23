الرئيسية الأخبار المحلية لحظات إعطاب دبابة إبرامز واستهدافها بصاروخ روسي مضاد للدروع أثناء الزحف على... الأخبار المحليةفيديوهات لحظات إعطاب دبابة إبرامز واستهدافها بصاروخ روسي مضاد للدروع أثناء الزحف على البقع بواسطة اليمن - 23/12/2016 1799 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات لحظات إعطاب دبابة إبرامز واستهدافها بصاروخ روسي مضاد للدروع أثناء الزحف على البقع شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد