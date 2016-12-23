المشهد اليمني الأول| فيديوهات

لحظات إعطاب دبابة إبرامز واستهدافها بصاروخ روسي مضاد للدروع أثناء الزحف على البقع

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