الرئيسية الأخبار المحلية شاهد الغنائم التي حصل عليها الجيش واللجان عقب فرار الجيش السعودي من... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد الغنائم التي حصل عليها الجيش واللجان عقب فرار الجيش السعودي من إحدى جبهات نجران بواسطة اليمن - 23/12/2016 3253 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد الغنائم التي حصل عليها الجيش واللجان عقب فرار الجيش السعودي من إحدى جبهات نجران شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد