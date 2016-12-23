الرئيسية الأخبار المحلية مشاهد ساخنة من معارك طرد المرتزقة من عدة تباب في مديرية جبن... الأخبار المحليةفيديوهات مشاهد ساخنة من معارك طرد المرتزقة من عدة تباب في مديرية جبن بالضالع – جودة عالية بواسطة اليمن - 23/12/2016 1273 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات مشاهد ساخنة من معارك طرد المرتزقة من عدة تباب في مديرية جبن بالضالع – جودة عالية شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد