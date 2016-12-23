المشهد اليمني الأول| فيديوهات

للمرة الأولى.. قذائف بي 10 تنجح في تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الهجلة بعسير

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