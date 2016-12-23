الرئيسية الأخبار المحلية للمرة الأولى.. قذائف بي 10 تنجح في تدمير آلية عسكرية سعودية في... الأخبار المحليةفيديوهات للمرة الأولى.. قذائف بي 10 تنجح في تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الهجلة بعسير (شاهد الفيديو) بواسطة اليمن - 23/12/2016 1626 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات للمرة الأولى.. قذائف بي 10 تنجح في تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الهجلة بعسير شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد