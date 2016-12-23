الرئيسية الأخبار المحلية تعرف على الباليستي اليمني الصغير الذي أطبق على تجمع المنافقين في كرش... الأخبار المحليةفيديوهات تعرف على الباليستي اليمني الصغير الذي أطبق على تجمع المنافقين في كرش بلحج ولحظات إطلاقه بواسطة اليمن - 23/12/2016 2243 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات تعرف على الباليستي اليمني الصغير الذي أطبق على تجمع المنافقين في كرش بلحج ولحظات إطلاقه *تعرف على مواصفات الصاروخ : مواصفات صاروخ صمود محلي الصنع شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد