المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تعرف على الباليستي اليمني الصغير الذي أطبق على تجمع المنافقين في كرش بلحج ولحظات إطلاقه

*تعرف على مواصفات الصاروخ :

مواصفات صاروخ صمود محلي الصنع
مواصفات صاروخ صمود محلي الصنع

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