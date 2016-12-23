الرئيسية الأخبار المحلية شاهد ضربات مدفعية مسددة إستهدفت تجمعات الجيش السعودي في منفذ الطوال بجيزان الأخبار المحليةفيديوهات شاهد ضربات مدفعية مسددة إستهدفت تجمعات الجيش السعودي في منفذ الطوال بجيزان بواسطة اليمن - 23/12/2016 1409 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد ضربات مدفعية مسددة إستهدفت تجمعات الجيش السعودي في منفذ الطوال بجيزان شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد