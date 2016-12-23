المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شاهد ضربات مدفعية مسددة إستهدفت تجمعات الجيش السعودي في منفذ الطوال بجيزان

التعليقات

تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب

لا تعليقات

اترك رد