الرئيسية الأخبار المحلية تعز.. توثيق عملية الأقروض النوعية .. ودك مواقع المنافقين بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا... الأخبار المحليةفيديوهات تعز.. توثيق عملية الأقروض النوعية .. ودك مواقع المنافقين بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا في الجحملية بواسطة اليمن - 23/12/2016 837 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات تعز.. توثيق عملية الأقروض النوعية .. ودك مواقع المنافقين بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا في الجحملية بتعز. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد