المشهد اليمني الأول | صنعاء

فشلت قوات هادي مجددا في تحقيق التقدم الميداني في منطقة نهم شرقي العاصمة رغم تصعيد الطيران السعودي للقصف بالقنابل العنقودية على مواقع الجيش ومقاتلو أنصارالله.

وتكبدت قوات هادي، اليوم الجمعة، أكثر من 12 قتيلاً ونحو 9 جرحى، أثناء هجومها على مواقع الجيش والحوثيين باتجاه منطقتي القتب والمدفون بمنطقة نهم.

وأكد مصدر عسكري أن طيران التحالف شن عددا كبيرا من الغارات مستخدما القنابل العنقودية دون ان يفلح في ضمان تقدم القوات الموالية له على الأرض.

وتبدو استراتيجية قوات هادي غير ناجحة، خصوصا أن هجماتها على منطقة المدفون مستمرة منذ فبراير الماضي (9 اشهر) لكنها لم تتمكن من السيطرة على المنطقة

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