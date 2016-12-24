المشهد اليمني الأول| خاص

تواصل مملكة بني سعود العربدة على الشعب اليمني حصارا وعدواناً، حيث ارتكب طيرانها في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت 24 ديسمبر/كانون أول 2016، مجزرة بحق أسرة في مديرية فرع العدين بمحافظة إب، وسط البلاد.

و استهدف طيران االعدوان بغارة منزل المواطن عدنان علي مسعد من أبناء قرية المتلوي بوادي الحصن، متسببا بإستشهاد استشهاد 7 أطفال وامرأتين، و جرح 5 أخرين، جراح 3 منهم بليغة، بحسب مصادر محلية.

و يقع المنزل المستهدف في قرية المتلوي بالعاقبة السفلى مديرية فرع العدين، جنوب محافظة إب.

ينشر المشهد اليمني اليمني الأول أسماء الشهداء و هم:

1- نسيم نعمان علي مسعد

2 – مدير عدنان علي مسعد

3 – رسالة عدنان علي مسعد

4 – مديرة عدنان علي مسعد

5- عبد الحافظ عدنان علي مسعد

6 – نعائم هزاع مشعل (الأم).

و تقول مصادر محلية إن بعض جثث القتلى تحولت إلى أشلاء، فيما تفحمت بعضها.

يأتي ذلك بعد يوم حافل بالجرائم بلغت فيه غاراته أكثر من 45 غارة أغلبها في صعدة ونهم والحديدة وتعز والجوف وحجة وعمران استهدفت منازل المواطنين وطرقاً .

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