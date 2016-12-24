المشهد اليمني الأول| خاص

وكانت آخر الأنباء الواردة اليوم السبت أفادت عن إصابة قائد اللواء 72 المنافق “محمد العذري” وقائد الكتيبة الأولي في اللواء نفسه، مع عدد كبير من المنافقين في عملية نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على ثلاثة مواقع كان قد تسلل إليها مرتزقة العدوان في المناطق المحاذية لمنطقة القتب حيث لقى 18 مرتزق مصرعه فيما أصيب اكثر من 30 آخرين، كلهم من أفراد ما يسمى باللواء 72 وهناك حالة من الإرباك والرعب في صفوف المرتزقة .