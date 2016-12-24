المشهد اليمني الأول| خاص
زعمت وسائل إعلام المرتزقة السيطرة على جبل القتب في نهم، وحقيقةً تصدت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية لزحف مرتزقة العدوان بإتجاه منطقة المدفون بنهم.
مصادر عسكرية أوضحت للمشهد اليمني الأول بأن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من صد زحف لمرتزقة العدوان تحت غطاء جوي مكثف لطيران العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه منطقة المدفون.
المصادر أكدت مصرع وإصابة عشرات المرتزقة خلال محاولة الزحف الفاشلة. وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي قد شن نحو 15 غارة على مناطق متفرقة بنهم.
وكانت آخر الأنباء الواردة اليوم السبت أفادت عن إصابة قائد اللواء 72 المنافق “محمد العذري” وقائد الكتيبة الأولي في اللواء نفسه، مع عدد كبير من المنافقين في عملية نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية على ثلاثة مواقع كان قد تسلل إليها مرتزقة العدوان في المناطق المحاذية لمنطقة القتب حيث لقى 18 مرتزق مصرعه فيما أصيب اكثر من 30 آخرين، كلهم من أفراد ما يسمى باللواء 72 وهناك حالة من الإرباك والرعب في صفوف المرتزقة .
وينشر المشهد اليمني الأول مانشره الإعلام الحربي كاملاً من قلب المعركة .