الرئيسية الأخبار المحلية السعودية تنهار.. شاهد مخازن وآليات الجيش السعودي في عسير تحترق الأخبار المحليةفيديوهات السعودية تنهار.. شاهد مخازن وآليات الجيش السعودي في عسير تحترق بواسطة اليمن - 24/12/2016 2245 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| خاص السعودية تنهار.. شاهد مخازن وآليات الجيش السعودي في عسير تحترق، حيث وزع الإعلام الحربي مشاهد من استهداف موقع المسيال بقذائف المدفعية، واحراق مخزن للأسلحة وآلية عسكرية بجانب المخزن في عسير المحتلة . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب مصرع وإصابة قائد اللواء 72 وقائد الكتيبة الأولى و48 منافق في هجوم مضاد للجيش واللجان في نهم وحالة من الرعب والإرباك تسود المنافقين الفيديو الذي يخشاه المرتزقة في جبل القتب في نهم .. الصورة أصدق أنباءاً من الكتبِ ! هااام … تعرف على السلاح الجديد والنوعي الذي أدخل في معارك تعز !! “بالفيديو “ لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد