المشهد اليمني الأول| خاص

السعودية تنهار.. شاهد مخازن وآليات الجيش السعودي في عسير تحترق، حيث وزع الإعلام الحربي مشاهد من استهداف موقع المسيال بقذائف المدفعية، واحراق مخزن للأسلحة وآلية عسكرية بجانب المخزن في عسير المحتلة .

