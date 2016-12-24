المشهد اليمني الأول| خاص

في فضيحة جديدة تضاف لسجل التحالف المليء بالفضائح المخجلة، نشر التنظيم التكفيري “داعش” مقطعاً قال فيه أنها من معاركه ضد من أسماهم بالمشركين الحوثيين في البيضاء .