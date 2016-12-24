المشهد اليمني الأول| خاص
في فضيحة جديدة تضاف لسجل التحالف المليء بالفضائح المخجلة، نشر التنظيم التكفيري “داعش” مقطعاً قال فيه أنها من معاركه ضد من أسماهم بالمشركين الحوثيين في البيضاء .
ونشر موقع “دعوة الحق” التابع لتنظيم داعش التكفيري صوراً من البيضاء في منطقة “قيفة” أوضحت قصف الجماعة التكفيرية لمواقع الجيش واللجان .
وتعتبر الصور فضيحة جديدة ليست الأولى من نوعها فقد اعترفت التنظيمات التكفيرية بأنها تشارك قوات هادي والسعودية في كافة جبهات القتال ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية .
*شاهد الصور التي نشرها “موقع دعوة الحق” التكفيري .