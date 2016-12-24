وصفة يابانية تجعلك أصغر بـ10 سنوات!

المشهد اليمني الأول | منوعات

يشعر الانسان بالخطر إذا رأى التجاعيد تظهر واحد تلو الآخر. إليك هذه الوصفة التي سوف تساعدك على التخفيف من هذه المشكلة.

كلّ ما عليك أن تقوم به هو أن تكتشف سرّ نقاء بشرة النساء اليابانيات، ألا وهو الأرز، وأن تستخدمه لتطبق هذه الوصفة: – ضع 3 ملاعق طعام من الأرز في كوب من الماء على النار إلى أن يغلي ثم اتركه على نار هادئة لمدة 3 دقائق فقط. – استخرج الأرز وأضف إليه ملعقة طعام من الحليب وملعقة طعام من العسل. – حرّك المزيج جيداً وطبّق القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة. – إغسل وجهك بماء الأرز. – كرّر تطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً على الأقل. فهو يجعل بشرتك تبدو أصغر بـ10 سنوات. يذكر أن الأرز يحتوي على مضادات الأكسدة وعلى خصائص مرطبة ومعالجة للالتهابات. وهو يجدّد بشرة الانسان ويعيد إليها نعومتها ويخلصها من البقع الداكنة ويعزّز إنتاج الكولاجين. كما أنه يحميها من تأثير أشعة الشمس الضارة. المصدر: شام تايمز

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