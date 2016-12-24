المشهد اليمني الأول| خاص

في هجوم مضاد ومباغت نفذته وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية على ثلاثة مواقع كان قد تسلل اليها مرتزقة العدوان في المناطق المحاذية لمنطقه القتب، أصيب قائد اللواء 72 المنافق “محمد العذري” وقائد الكتيبة الأولى في اللواء نفسه.



مصادر عسكرية أوضحت للمشهد اليمني الأول، أن عدد كبير من المنافقين قتلوا وأصيبوا في العملية النوعية التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية، حيث لقى 18 مرتزق مصرعه فيما أصيب أكثر من 30 آخرين كلهم من أفراد ما يسمى باللواء 72 ، كما أكدت المصادر بأن حالة من الإرباك والرعب في صفوف المرتزقة تسيطر عليهم .

في السياق نفذت جحافل العدو زحفاً كبيراً تحت غطاء جوي مكثف باتجاه مديرية نهم صباح اليوم السبت لكنها منيت بشر هزيمة، وسط صمود واستبسالكبير من وحدات الجيش واللجان الشعبية، والتي كبدت المنافقين خسائر هائلة في الأرواح بلغت بالعشرات .

المصادر بينت أن طيران العدوان شارك المرتزقة بزحفهم حيث شنت3 غارات استهدفت المجاوحة و 4 غارات على جبل الكحل .

وقد علم المشهد اليمني الأول بأسماء عدد من القتلى المنافقين في نهم اليوم السبت وهم :

6 صرعى خلال الزحوفات الاخيرة من ابناء جبل حبشي تعز وهم :-

– القيادي “يونس حسان عبدالولي” ..بلاد الوافي

– “صالح عبدالله سنان” ..بلاد الوافي

– “منذر بجاش البريهي وابن عمه” ..البريهة

– “بسام السفياني” ..عزلة الحقل

– “ياسر عبدالله الوافي” ..بلاد الوافي

شاهد أيضاً:

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات