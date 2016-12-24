المشهد اليمني الأول| خاص

واصلت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية عملياتها النوعية في نران وجيزان، حيث أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم السبت 24 ديسمبر/ كانون أول 2016م، صاروخ محلي الصنع من نوع ” زلزال2 ” على معسكر الطلعة بنجران، كما تم قنص ثلاثة جنود سعوديين .

وأكدت المصادر العسكرية للمشهد اليمني الأول، بأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة محققا اصابات مباشرة في عديد وعتاد جيش العدو السعودي .

في السياق قُتل ثلاثة عسكريين بعملية نوعية في نجران. مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول أن وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من القضاء على ثلاثة جنود سعوديين بعملية قنص في موقع الطلعة العسكري.

إلى ذلك وفي جيزان أفادت المصادر العسكرية من هناك بأن قوة الإسناد الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دكت معسكر قزع، وجنوب الشرقان، ومعسكر أبو مض، والصلابه بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وكانت دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية يوم أمس رقابات العدو في مواقع الشبكة الشمالية والجنوبية بجيزان بعدد من قذائف المدفعية، كما قصفت المدفعية موقع جحفان، بالإضافة إلى استهداف موقع شمال الحوش بعدد من قذائف الهاون، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للموقع المستهدف.

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