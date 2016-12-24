المشهد اليمني الأول| خاص
دكت وحدة القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم السبت 24 ديسمبر/ كانون أول 2016م، تجمعات للمنافقين جنوب سلسلة الجبيل في منطقة ملح بمديرية نهم .
مصادر عسكرية أوضحت للمشهد اليمني الأول ان الباليستي الصغير زلزال2 دك تجمعاً للمنافقين في منطقة ملح بمديرية نهم، محققاً إصابات مباشرة في صفوفهم .
وأفادت المصادر بالتوازي مع ذلك عن مصرع 13 من المنافقين في إنفجار عبوة ناسفة زرعها الجيش واللجان الشعبية بطقم عسكري كان يقلهم في منطقة ملح بنهم .
وبذلك يتصدر الباليستي الصغير زلزال2 المشهد اليمني بعد إستخدامه للمرة الثانية اليوم السبت، حيث تم إستخدامه في معسكر الطلعة بنجران، والآن في نهم .
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