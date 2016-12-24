ماسر بكاء السيسي وسط جمع من المسؤولين ؟!! “بالفيديو “

المشهد اليمني الأول | متابعات

بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اثناء حديثه عن الأوضاع التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، وذلك بعدما نادى أحد المتواجدين في القاعة، “بنحبك ياريس”.

وكان السيسي يحضر مراسم افتتاح احد المشاريع الاقتصادية في مدينة “ابورواش” (على بعد 6 كم من مدينة الجيزة). وقال السيسي الذي بكى خلال افتتاحه توسعة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالجيزة: “والله العظيم أنا نفسي أعمل كل حاجة عشانكم، نفسي اعمل كل حاجة حلوة عشان الشعب، وتحيا مصر بينا كلنا، الشعب المصري يستاهل كل خير لأنه طيب وأصيل وكريم”. وتعاني مصر وضعا اقتصاديا صعبا حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015. كما أقر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر التي تعهدت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات، فيما يتعرض السيسي لانتقادات بسبب إدارته الاقتصادية وانخفاض مستويات الدخل وهشاشة المؤسسات والمجتمع. المصدر: وكالات

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