الرئيسية الأخبار المحلية الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير بدر بن سلمان -- الأخبار المحلية الديوان الملكي السعودي ينعى الأمير بدر بن سلمان بواسطة الأخبار - 24/12/2016 1166 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول | متابعات أعلن الديوان الملكي، اليوم السبت عن وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وذكر الديوان في بيانه انه سيصلى عليه غدا الأحد بعد صلاة العصر في جامع تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب فضيحة مزلزلة بالصور .. تنظيم داعش التكفيري يحارب “الحوثة المشركين” في البيضاء ! ماسر بكاء السيسي وسط جمع من المسؤولين ؟!! “بالفيديو “ عاجل: الباليستي الصغير.. زلزال2 يخطف الأضواء اليوم بعد إستخدامه للمرة الثانية في نهم بعد نجران .. ومصرع 13 منافق في كمين نهم لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد