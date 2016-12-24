المشهد اليمني الأول | متابعات

أعلن الديوان الملكي، اليوم السبت عن وفاة الأمير بدر بن سلمان بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان في بيانه انه سيصلى عليه غدا الأحد بعد صلاة العصر في جامع تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

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