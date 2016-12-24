أهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017!

وأهم 10 أحداث رئيسية سيشهدها العالم في 2017:

1- في الأول من يناير/كانون الثاني: في نيويورك، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتولى مهامه.

2- في 20 يناير/كانون الثاني: في واشنطن، باراك أوباما يغادر البيت الأبيض، وتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

3- في 31 مارس/آذار: الموعد المحدد الذي تعهدت به رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بأن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة، أي بدء الإجراءات الرسمية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

4- في 23 أبريل/نيسان: الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا (الدورة الثانية في 7 مايو/أيار).

5- في 19 مايو/أيار: انتخابات رئاسية في إيران.

6- في 5 أغسطس/آب: بطولة العالم لألعاب القوى في لندن (تستمر حتى 13 أغسطس/آب).

7- في 8 أغسطس/آب: انتخابات رئاسية في كينيا.

8- في 13 سبتمبر/أيلول: اللجنة الأولمبية الدولية تختار المدينة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العام 2024.

9- أكتوبر/تشرين الأول: انتخابات تشريعية في ألمانيا.

10- في 6 نوفمبر/تشرين الثاني: انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الثالث والعشرين في بون بألمانيا، برئاسة فيدجي (يستمر حتى 17 من الشهر ذاته).