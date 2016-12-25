شاهد لحظات إطلاق الباليستي الصغير زلزال2 على معسكر خلف القنبور بجيزان.

المشهد اليمني الأول| خاص

وكانت مصادر عسكرية قد أوضح للمشهد اليمني الأول اليوم الأحد أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمع للجنود السعوديين في التبة الحمراء، كما لقي عدد من العسكريين السعوديين مصرعهم فيما أصيب آخرون في قصف مدفعي على جمارك الطوال، كما تم إستهداف راس دخان وتجمعا للجنود السعوديين في موقع المنتزه وتجمع آخر في موقع الكرس العسكري السعودي .