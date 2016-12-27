المشهد اليمني الأول| متابعات
رصد بشائر النصر ليوم الإثنين 27 ربيع الأول 1438 والموافق 26_12_2016م
جيزان :
○ إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا علىى موقع القرن السعودي
○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات الجيش السعودي في مدرسة وكبري الخوبة
○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات الجيش السعودي التبة الحمراء
○ اشتعال النيران في موقع عسكري سعودي في مثلث الركبة إثر قصف مدفعي للجيش واللجان
○ مدفعية الجيش واللجان تستهدف برج الدخان وموقع عسكري خلف المنتزه بعدد من قذائف الهاون محققة إصابات مباشرة
○ قنص جندي سعودي في مركز عفرة
○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين السعودي في موقع الخوجرة
○ قنص أحد المنافقين في تبة الرمضة
نجران :
○ قنص جندي سعودي في موقع الطلعة
○ قنص جندي سعودي في موقع الفواز
○ تدمير آلية سعودية في مرتفعات موقع رجلاء غرب الشرفة
○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف موقع الهجلة
○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف موقع مستحدث خلف موقع عليب
○ استهداف معسكر ال حماد بصواريخ الكاتيوشا
○ إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للمنافقين في منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة
○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس محققة إصابات مباشرة
تعز :
○ سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المنافقين وعلى راسهم المنافق / محمدمريبش المحولي والمنافق / ناصر عبدالله حسن المحولي والمنافق / علي عبدالله بجح بمنطقة عزان واعطاب معدال رشاش عيار12/7 في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفهم
○ مصرع القيادي في صفوف المنافقين المنافق / رضوان هزاع الزريقي في جبهة الاحكوم
○ تدمير طقم تابع لمرتزقة العدوان في الجحملية، واستهداف تجمعات لهم
○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تحصينات المنافقين في صالة
○ استهداف تجمع أربعة أطقم للمنافقين في بيت العامري بقذائف المدفعية واندلاع حريق في المكان
○ استهداف تحصينات المنافقين في قرية الصيار بمديرية الصلو بعدد من قذائف المدفعية
○ استهداف تجمع للمنافقين جنوب الحريقية بذباب بقذائف الهاون
○ استهداف تجمعات المنافقين في منطقة عصيفرة بعدد من قذائف الهاون وقتلى وجرحى في صفوفهم
○ قصف مدفعي يستهدف تجمعات المنافقين وآلياتهم بمثلث الحيمة بمديرية الوزاعية
○ مصرع 3 من المنافقين في عمليات عسكرية في منطقة السياحي والدرن بكلابة
نهم :
○ مصرع 15 منافق في إحدى التباب وإعطاب جرافة عسكرية في الجفينة
○ انكسار زحوف للمنافقين على نهم من 3 محاور لليوم الخامس على التوالي
○ تدمير آلية تقل قيادات للمنافقين خلال مواجهات نهم، وتدمير جرافة عسكرية
○ مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المنافقين خلال كسر زحوفهم على نهم
○ مصرع القيادي في مايسمى باللواء 29 المنافق / محمد المطري والقيادي المنافق / عبدالكريم الحاوري مع عدد كبير من المنافقين في عملية للجيش واللجان بنهم
شبوة :
○ قصف مدفعي يستهدف مواقع وتجمعات المنافقين بمديرية عسيلان
البيضاء :
○ استهداف تجمعات المنافقين وآلياتهم في منطقة الزاهر بصواريخ الكاتيوشا
ميدي :
○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات المنافقين شمال صحراء ميدي
الجوف :
○ كسر محاولة تسلل للمنافقين باتجاه المصلوب وقتلى وجرحى في صفوفهم
مأرب :
○ قصف صاروخي يستهدف مواقع ومعسكرات المنافقين بمديرية حريب بيحان وسيارت الاسعاف تهرع الي المكان
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