المشهد اليمني الأول| متابعات

رصد بشائر النصر ليوم الإثنين 27 ربيع الأول 1438 والموافق 26_12_2016م

جيزان :

○ إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا علىى موقع القرن السعودي

○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات الجيش السعودي في مدرسة وكبري الخوبة

○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات الجيش السعودي التبة الحمراء

○ اشتعال النيران في موقع عسكري سعودي في مثلث الركبة إثر قصف مدفعي للجيش واللجان

○ مدفعية الجيش واللجان تستهدف برج الدخان وموقع عسكري خلف المنتزه بعدد من قذائف الهاون محققة إصابات مباشرة

○ قنص جندي سعودي في مركز عفرة

○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين السعودي في موقع الخوجرة

○ قنص أحد المنافقين في تبة الرمضة

نجران :

○ قنص جندي سعودي في موقع الطلعة

○ قنص جندي سعودي في موقع الفواز

○ تدمير آلية سعودية في مرتفعات موقع رجلاء غرب الشرفة

○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف موقع الهجلة

○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف موقع مستحدث خلف موقع عليب

○ استهداف معسكر ال حماد بصواريخ الكاتيوشا

○ إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع للمنافقين في منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة

○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة السديس محققة إصابات مباشرة

تعز :

○ سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المنافقين وعلى راسهم المنافق / محمدمريبش المحولي والمنافق / ناصر عبدالله حسن المحولي والمنافق / علي عبدالله بجح بمنطقة عزان واعطاب معدال رشاش عيار12/7 في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفهم

○ مصرع القيادي في صفوف المنافقين المنافق / رضوان هزاع الزريقي في جبهة الاحكوم

○ تدمير طقم تابع لمرتزقة العدوان في الجحملية، واستهداف تجمعات لهم

○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تحصينات المنافقين في صالة

○ استهداف تجمع أربعة أطقم للمنافقين في بيت العامري بقذائف المدفعية واندلاع حريق في المكان

○ استهداف تحصينات المنافقين في قرية الصيار بمديرية الصلو بعدد من قذائف المدفعية

○ استهداف تجمع للمنافقين جنوب الحريقية بذباب بقذائف الهاون

○ استهداف تجمعات المنافقين في منطقة عصيفرة بعدد من قذائف الهاون وقتلى وجرحى في صفوفهم

○ قصف مدفعي يستهدف تجمعات المنافقين وآلياتهم بمثلث الحيمة بمديرية الوزاعية

○ مصرع 3 من المنافقين في عمليات عسكرية في منطقة السياحي والدرن بكلابة

نهم :

○ مصرع 15 منافق في إحدى التباب وإعطاب جرافة عسكرية في الجفينة

○ انكسار زحوف للمنافقين على نهم من 3 محاور لليوم الخامس على التوالي

○ تدمير آلية تقل قيادات للمنافقين خلال مواجهات نهم، وتدمير جرافة عسكرية

○ مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المنافقين خلال كسر زحوفهم على نهم

○ مصرع القيادي في مايسمى باللواء 29 المنافق / محمد المطري والقيادي المنافق / عبدالكريم الحاوري مع عدد كبير من المنافقين في عملية للجيش واللجان بنهم

شبوة :

○ قصف مدفعي يستهدف مواقع وتجمعات المنافقين بمديرية عسيلان

البيضاء :

○ استهداف تجمعات المنافقين وآلياتهم في منطقة الزاهر بصواريخ الكاتيوشا

ميدي :

○ مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تجمعات المنافقين شمال صحراء ميدي

الجوف :

○ كسر محاولة تسلل للمنافقين باتجاه المصلوب وقتلى وجرحى في صفوفهم

مأرب :

○ قصف صاروخي يستهدف مواقع ومعسكرات المنافقين بمديرية حريب بيحان وسيارت الاسعاف تهرع الي المكان

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