المشهد اليمني الأول| خاص

في آخر إصدارات الإفلاس للسعودية وأزلامها، عرضت قناة سهيل المشاركة بالعدوان على الشعب اليمني، مقطع فيديو أظهر حماراً قيل أنه عفاشي كان مغرر به وانضم لصفوف الشرعية .