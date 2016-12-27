الرئيسية الأخبار المحلية هام وخطير: المعادلة تتغير في معارك نهم وقوات الشرعية ستحرر نهم اليوم... الأخبار المحليةفيديوهات هام وخطير: المعادلة تتغير في معارك نهم وقوات الشرعية ستحرر نهم اليوم أو غداً بالكامل.. وانشقاقات كبرى سببها هذا الخائن ؟ بواسطة اليمن - 27/12/2016 17257 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| خاص في آخر إصدارات الإفلاس للسعودية وأزلامها، عرضت قناة سهيل المشاركة بالعدوان على الشعب اليمني، مقطع فيديو أظهر حماراً قيل أنه عفاشي كان مغرر به وانضم لصفوف الشرعية . وقال شخص جوار الحمار بأنه الحمار وقع أسيراً وانضم للشرعية . شاهد الفيديو شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب هل ينجح فريق ترامب في استعادة ابنته إيفانكا من إسرائيل؟ «النيويوركر» تكشف: «هيغل» و«السيسي».. أسرار الساعات التي سبقت الانقلاب!! بعد استنكار كبير في مواقع التواصل السعوديةتلقي القبض على امرأة ظهرت في فيديو لهذا السبب !! لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد