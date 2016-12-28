المشهد اليمني الأول| خاص

لقي عدد كبيرة من المنافقين مصارعهم خلال انكسار زحوفات متكررة لهم باتجاه تبة هايل والسلال واتجاه الجامعة اللبنانية في الجحملية، كما تم تدمير ست آليات في الجحملية وذباب وبيت العامري، ومصرع العديد من قيادات المنافقين في جبهات تعز.

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول بأن جحافل التكفير والإرتزاق تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، في سبيل أوهام المتاجرة بتعز، مشيرةً بمصرع أعداد كبيرة في صفوف المنافقين في عدة زحوفات فاشلة بإتجاه تبة هايل والسلال واتجاه الجامعة اللبنانية في الجحملية .

المصادر أكدت بان وحدات الجيش واللجان تمكنت من تدمير ست آليات للمنافقين ومصرع طواقمها، الأولى في قصف مدفعي استهدف تجمات للمنافقين جنوب مدينة ذباب، والثانية بقصف في الجحملية، استهداف تجمعات لهم، كما تم استهداف تجمع أربعة أطقم للمنافقين في بيت العامري بقذائف المدفعية واندلاع حريق في المكان، كما تم اعطاب معدل رشاش عيار12/7 في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفهم في منطقة عزان.

وأشارت المصادر بأن 2 من المنافقين لقيا مصرعمها فيما جُرح 2 آخرين في مديرية الصلو ومصرع ثالث في التبة المسورة، ومصرع 3 من المنافقين في عمليات عسكرية في منطقة السياحي والدرن بكلابة، وبحسب المصادر الواردة من جبهات تعز، تحصل المشهد اليمني الأول على أسماء بعض قيادات المنافقين الذين لقو مصارعهم في المعارك وهم :

المنافق / محمدمريبش المحولي

والمنافق / ناصر عبدالله حسن المحولي

والمنافق / علي عبدالله بجح بمنطقة عزان

بالإضافة لمصرع القيادي في صفوف المنافقين المنافق/ رضوان هزاع الزريقي في جبهة الاحكوم.

وحدات المدفعية حضرت بقوة لتدك معاقل المنافقين، حيث دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف تحصينات المنافقين في صالة، وقرية الصيار بمديرية الصلو، ومثلث الحيمة بمديرية الوزاعية، فيما تعرضت تحمعات المنافقين جنوب الحريقية بذباب، وفي منطقة عصيفرة لقذائف الهاون، مسببة قتلى وجرحى في صفوفهم .

الإعلام الحربي كان حاضراً أيضاً بتوثيق المعارك ووزع مشاهداً لوحدات الجيش واللجان في تعز .

المصادر أفادت بأن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن 3 غارات على منطقة العمري بمديرية ذباب و 4 غارات على مديرية المخا، فيما أرتكب المنافقين جريمة بشعة بحق الطفولة في قصف عشوائي إستهدف أحياء سكنية في المناطق المحاذية للمطار القديم غربي تعز، وأدى القصف الهمجي لإستشهاد طفلين هما، منى عبدالله بن عبدالله علي _ 13 سنة، واخوها طه عبدالله بن عبدالله علي _ 4 سنوات .

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