أخسر 10 كلغ في أقل من شهر.. بملعقة من هذا قبل الأكل!

مكونات الوصفة:

* حبة من البمبلموس (غريب فروت) كبيرة.

* ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

احضر حبة “غريب فروت” حمراء كبيرة وباردة، ثم استخرج اللب بواسطة ملعقة.

أطحن اللب جيدا في خلاط كهربائي.

أضيف العسل وامزج جيدا حتى الحصول على خليط متجانس.

طريقة الاستهلاك:

يستهلك هذا الخليط قبل كل وجبة بـ 20 دقيقة، ومن المهم اتباع نظام غدائي صحي وممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع على الأقل.

المصدر: شاشة نيوز