أخسر 10 كلغ في أقل من شهر.. بملعقة من هذا قبل الأكل!

المشهد اليمني الأول | منوعات
يحلم أغلب الأشخاص بالتخلص من الدهون الزائدة في وقت سريع، لكن من الصعب التخلص من دهون البطن بسرعة.. إليكم الحل المعجزة الذي سيمكنك من خسارة أكثر من 10 كيلوغرام في أقل من شهر.
مكونات الوصفة:
* حبة من البمبلموس (غريب فروت) كبيرة.
* ملعقة صغيرة من العسل.
طريقة التحضير:
احضر حبة “غريب فروت” حمراء كبيرة وباردة، ثم استخرج اللب بواسطة ملعقة.
أطحن اللب جيدا في خلاط كهربائي.
أضيف العسل وامزج جيدا حتى الحصول على خليط متجانس.
طريقة الاستهلاك:
يستهلك هذا الخليط قبل كل وجبة بـ 20 دقيقة، ومن المهم اتباع نظام غدائي صحي وممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع على الأقل.
المصدر: شاشة نيوز