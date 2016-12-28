المشهد اليمني الأول| خاص

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارات عنيفة على العاصمة صنعاء في الساعات الأولى من فجر الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون أول 2016م .

مصادر محلية أفادت للمشهد اليمني الأول، أن طيران العدوان إستهدف منطقة عمد جربان في مديرية سنحان، في العاصمة صنعاء، بـ 9 غارات عنيفة، فيما ما زال التحليق مستمر حتى لحظة كتابة الخبر (الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة)، كما شن قبل قليل غارتين على منطقة القرن في الحيمة الخارجية .

وكان طيران العدوان قد شن غارات هستيرية في مختلف المحافظات إستخدم فيها القنابل العنقودية، كما شن 5 غارات على جبل الصمع بمديرية أرحب، وغارتين على جبل ظفار في بني مطر، وعشرات الغارات على مناطق متفرقة من نهم منها قنبلة عنقودية إستهدفت منطقة العقران بالعاصمة صنعاء .

وكذلك شهدت صعدة عشرات الغارات إستهدفت مديريات سحار والظاهر ومفرق باقم بالتزامن مع قصف صاروخي سعودي على منطقة قماعل الحدودية بمديرية باقم .

وفي الحديدة شن 3 غارات على القاعدة البحرية، وغارتين على الدفاع الساحلي بالجبانة، و 3 غارات على الدفاع الجوي بمديرية الصليف .

أما في تعز فقد إستهدف بـ 4 غارت على معسكر خالد بمديرية المخا، و 4 غارات على معسكر خالد بموزع، فيما حضرت بوارج العدوان الأمريكي السعودي وقصفت معسكر خالد بـ16 صاروخا بمفرق المخا ، وشن الطيران أيضاً 3 غارات على منطقة العمري بمديرية ذباب.

في شبوة شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مديريتي بيحان وعسيلان، وغارة على منطقة الساق في مديرية عسيلان .

وفي الضالع شن 4 غارات على جبل ناصه، أما مأرب شن غارة على مديرية صرواح، فيما قام المنافقون بقصف مناطق متفرقة في صرواح بصواريخ الكاتيوشا .

وفي حجة تعرضت جمارك حرض لغارة، كما تعرضت قرية الصيابة في جيزان لغارة أيضاً .

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