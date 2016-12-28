المشهد اليمني الأول| خاص

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارات عنيفة على العاصمة صنعاء في الساعات الأولى من فجر الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون أول 2016م .

مصادر محلية أفادت للمشهد اليمني الأول، أن طيران العدوان 9 غارات، 6 منها استهدفت معسكر ريمة حميد و3 مصنع للبلاستيك، كما شن قبل قليل غارتين على منطقة القرن في الحيمة الخارجية .

وكان طيران العدوان قد شن غارات هستيرية في مختلف المحافظات إستخدم فيها القنابل العنقودية، كما شن 5 غارات على جبل الصمع بمديرية أرحب، وغارتين على جبل ظفار في بني مطر، وعشرات الغارات على مناطق متفرقة من نهم منها قنبلة عنقودية إستهدفت منطقة العقران بالعاصمة صنعاء .

ونشر ناشطون مقطع فيديو بينوا أنه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء، ولم يتسنى للمشهد اليمني الأول التأكد من صحته .

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