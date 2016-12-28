بعد استنكار كبير في مواقع التواصل السعوديةتلقي القبض على امرأة ظهرت في فيديو لهذا السبب !!

المشهد اليمني الأول | متابعات

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة القبض على امرأة ظهرت في مقطع فيديو وهي تمارس الغوص برفقة مدرب في أحد شواطىء جدة.

وأوضحت مصادر أن مركز شرطة أبحر ألقى القبض على المرأة وزوجها مساء الثلاثاء، بعد الاستدلال عليها من خلال المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان مقطع الفيديو قد أظهر المرأة وهي ترتدي معدات الغوص، قبل أن تنزل إلى المياه رفقة المدرب، الأمر الذي أثار استياء كثيرين من رواد مواقع التواصل، وطالبوا بالقبض على جميع من ظهروا في الفيديو وسحب رخصة المدربين المخالفين للأنظمة.

ودشن رواد موقع تويتر وسم « #رجال_يدربون_نساء_علي_الغوص » أعربوا فيه عن استيائهم من الواقعة التي اعتبروها منافية للدين وللعادات والتقاليد.

حساب «علي المطيري» قال «#رجال_يدربون_نساء_علي_الغوص هؤلاء يخرقون في السفينة وقد يغرق المجتمع ويهلك بسبب تصرفاتهم الهوجاء فلابد الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء ومنعهم».

أما حساب رجل الهيئة «سيكتب التاريخ بمدادٍ من (عار) أنّ مدينةً على بعد 70كم عن قبلة المسلمين وعقِب 1438 عاماً من الهجرة النبوية هناك #رجال_يدربون_نساء_على_الغوص!».

وقال د.«محمد البراك» «ورد في الحديث{لا يدخل الجنة ديوث} ومن رضى لرجل أجنبي ملامسة جسد إحدى محارمه فما هو بشريف ومن رضيت فما هي بعفيفة».