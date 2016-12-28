المشهد اليمني الأول| خاص

استمرارا للفوضى ونموذج الفوضى الخلاقة المستنسخ من العراق وسوريا وليبيا بسبب التحرير المناطقي الطائفي بالجماعات التكفيرية، تستقي عدن من سم هذا التحرير بشكل شبه يومي، حيث كانت عدن اليوم الأربعاء على موعد جديد مع اغتيال أحد أبرز قادات الحراك الشبابي.

مصادر محلية أفادت للمشهد اليمني الأول، بأن أحد أبرز قادات الحراك الشبابي تم إغتياله اليوم الأربعاء، بالقرب من مستشفى في مديرية خور مكسر.

وقال مدير قسم شرطة خور مكسر، العقيد جمال الحسني أن منتسباً من جهاز الأمن في لحج ويدعى سالم فضل سالم أطلق النار على جندي في حزام أمن عدن ويدعى حسن صالح حسن، وأرداه قتيلاً بالقرب من جولة الثقافة بخور مكسر ويعتبر القتيل احداً قادات الحراك الشبابي السلمي في العريش.

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