المشهد اليمني الأول| تعز

استمرارا للنموذج الفوضوي العراقي الليبي السوري للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين والتنظيمات التكفيرية، أقدم مسلحون يتبعون ما يسمى المقاومة على السطو المسلح على سيارة تابعو لشركة الكريمي وعليها اموال تصل الى 40 مليون ريال يمني .

وافادت مصادر محلية ان مسلحين من فصيل ابوالعباس قاموا بالسطو على السيارة بعد الاعتداء على السائق واثنين مرافقين واقياد السيارة مع الاموال الى جهة مجهولة .

واضافت المصادر ان شركة الكريمي اغلقت اربعة فروع داخل المدينة وهددت باغلاق كافة فروعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة ما يسمى المقاومة في تعز في حال لم يتم اعادة الاموال المنهوبة مع السيارة، ومحاسبة المتورطين في عملية السطو المسلح .

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