المشهد اليمني الأول| صنعاء



عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون أول 2016م، بصنعاء اجتماعا استثنائيا برئاسة الأخ صالح على الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة وجميع أعضاء المجلس.

وفي الاجتماع أقر أعضاء المجلس السياسي الأعلى بالإجماع استمرار الأخ صالح علي الصماد في رئاسته للمجلس السياسي الأعلى والدكتور/ قاسم محمد لبوزة في منصبه نائبا لرئيس المجلس السياسي الأعلى على سبيل الاستثناء لمدة أربعة أشهر إضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء الفترة الأصلية لتوليهما مهام الرئيس والنائب.

جاء ذلك بعد نقاش مستفيض للمستجدات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان السعودي الغاشم واستعراض المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار المجلس رقم (2) لسنة 2016م المحددة للدورة الرئاسية للمجلس السياسي الأعلى.

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