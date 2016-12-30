عزرائيل: مشرف الجيش واللجان في الميدان.. وسقوط أباتشي نجران معادلة جديدة .. وقادة الغزاة والمرتزقة صرعى بالمئات.. خلاصة 78 هزيمة خلال إسبوع فقط

المشهد اليمني الأول| خاص – أحمد عايض أحمد

جمعوا جمعهم طيلة أسابيع، كانت الخطة الهجومية الواسعة واقعة بثقل عسكري غازي ومرتزق وارهابي كبير في نهم وصرواح وشبوه ونجران وعسير وميدي.. حشود عسكرية هي الأقوى منذ أربعة اشهر، صُرفت لها عشرات الملايين من الدولارات، شُحنت لها الآلاف من أطنان الذخائر، وضعت الخطط الهجومية وتم تنفيذها منذ عشرة أيام بالتحديد.. تُعد الحملة العسكرية هي ما يستطيع ان يحشده النظام السعودي وتحالفه ومرتزقته وارهابييه، و هي تعويض لماخسره النظام السعودي ومحوره المهزوم في حلب من ناحية ومن ناحية اخرى تنفيذ محاولة لتحقيق انجاز يشفي الارواح اليائسة والمهزومة والحزينة والمكتأبة بأوساط المرتزقة والشعب السعودي والخليجي . فماذا حدث : 78 هزيمة عسكرية في إسبوع بنهم ونجران وشبوة والجوف وصرواح … خسائر الغزاة والمرتزقة فلتسألوا الكلاب الضالة بنهم ونجران والجوف وصرواح كيف اصبحت سمينة.

قد يكون من المبكر بعض الشيء معرفة تداعيات تفاصيل الانتصارات الساحقة التي انجزها اسود الجيش واللجان في الميادين، و الذين عصفوا بجحافل الغزاه والمرتزقة و الإرهاب التكفيري الوهابي الممنهج الذين تم الزج بهم في حقول نهم وصرواح والجوف ونجران وغيرها المميتة، حيث استطاع اسود الوطن سلب المرتزقة والارهابيين هوية العرّافة السعودية من ميادين المعركة بقوة ايمان ونقاء الانتماء لبلاد الايمان والحكمة و البن والعنب والرمّان وموطن الأبجدية الأولى، وقد يكون ما تم تداوله في التقارير العسكرية ووسائل الإعلام ليس أكثر من قمة جبل الجليد المذاب بتسارعات عسكرية فاجأت الجميع، فقلة قليلة من المجاهدين البواسل المسلحين تمكنوا من كنس المرتزقة والارهابيين والغزاة من جحورهم في نهم والجوف وصرواح ونجران وتعز ويدركون أن ما بعد التحول العسكري الكبير خلال الأيام الماضية والى اللحظه سيستولد طبيعياً أو بعملية قيصرية ما بعد بعد نهم ونجران. والى نهم

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نهم

هي اللغز الأسود الذي يرتعد منه الغزاة والمرتزقة وهي علامة في الحصاد الاسود لرؤوس الشر والنفاق والارهاب، هو ليس مريحا على الأقل على المستوى الشخصي للمرتزقة، لأنه يشي بالقطع في منطقة خيّم فيها عزرائيل لذلك لا تكف عن الحركة والدوران، ولكنه قطع بدافع اللحظة الذي تذوب فيها الفواصل بين الحالة الشعورية والمنطق التحليلي للواقع العسكري الاسود الذي يذبح المرتزقة في نهم الشمّاء..

حيث تمكن أسود الجيش واللجان من قتل عدد كبير من المنافقين على رأسهم القائد العسكري لحزب الاصلاح في عمران والقائد العملي لمايسمى باللواء 310 المرتزق محمد محمود الحضراني في عملية عسكرية خاصة لوحدات الجيش واللجان الشعبية وقد لقى مصرعه مع عدد كبير من مرافقيه حيث وكان الارهابي الحضراني هو صاحب الجملة الشهيرة التي هدد بها ابناء اليمن بذبح من اسماهم الروافض بالذبح ووعدهم بتطهير صنعاء من المجوس الكفره ولكن عزرائيل نصب له خيمة خاصة وادخله فيها.

من جانب اخر تمكن رجال الله البواسل من السيطرة على 233 موقع عسكري مستحدث في حيد الذهب المطل على مفرق الجوف صباح اليوم ومصرع 38 قتيل و و67 جريح في الساعات الاولى من الصباح المبارك اما ورجال الميدان في ذروة بسالتهم فلم تتوقف الانجازات والانتصارات حيث تمكنوا بفضل الله من قتل العشرات من المنافقين وعلى راسهم القيادي في القاعدة ابو عمر الارحبي مع عدد كبير من المرتزقة في عملية عسكرية خاصة في أطراف المدفون حيث يعد الداعشي الأرحبي كان احد القيادات العسكرية الرئيسيه لما يسمى بتنظيم القاعدة في معسكر يحيص بأرحب وفر منه قبل تطهيره من قبل اسود الجيش واللجان الشعبية ومن القتلى الارهابيين -محمد محسن المراني -اشرف احمد نعمان الشهاري-عاطف السعداني-صالح احمد المراني-ناجي محمد عبدالله اضافة الى ذلك كشف الاعلام الحربي عن اصابة العقيد المرتزق/مجاهد الغليسي اصابة خطيرة ومقتل عدد من مرافقية خلال محاولة زحفهم يوم أمس الاربعاء باتجاه مديرية نهم حيث ويعمل العقيد المرتزق كقائد كتيبة في منفذ الوديعة ويعتبر الذراع الايمن للمرتزق هاشم الأحمر واحد ابرز المقربين إليه حيث كشفت مصادر عسكرية بنهم ان قتلى المرتزقة والارهابيين تجاوزت الألف قتيل منهم 150قيادي كبير عسكري وارهابي او يزيدون خلال الاسبوع المنصرم وهذه ضربة لا تقل أهمية وتأثيرا عن تمكن الجيش واللجان من حصد الصف الاول والثاني من قيادات المرتزقة والارهابيين بتعز …. والى صرواح.

صرواح

هي جبهة رمال متحركة حاول الغزاة والمرتزقة ان يحققوا اختراق وعجزوا عجز تام ولم يستطع الغزاه والمرتزقة من الناحيه العملياتيه ان يتقدموا شبرا واحدا بل كشف ت جبهة صرواح عورتهم العسكرية الى المحذور اخلاقيا وعسكريا فالإعلام الحربي أعلن عن استسلام عدد كبير من مرتزقة العدوان، للجيش واللجان الشعبية في جبهة المخدرة، بعد حصار دام لساعات في عملية عسكرية لوحدات الجيش واللجان الشعبية سقط خلالها خمسين من المرتزقة مابين صرعى وجرحى واسرى ومنهم، يحي ناصر سمران _ همام ناصر كعلان _ سالم مبخوت الصفري _ علي ناجي جميح _ عميسان صالح عميسان _ مبروك ناصر صعنون _ ولد شرهان جميعهم من منطقة الجدعان-مارب ومن جانب اخر قتل العشرات من مرتزقة العدوان من أفراد اللواء 2033 التابع لقوى العدوان صباح اليوم في صرواح، وهذه بعض اسمائهم، مصرع المنافق /مسعد يحي جعفر وهو ملازم ثاني من منطقة مغرب عنس بذمار_ بندر فؤاد محمود جريح، خليل علي صالح البحري جريح، وعدد اخر من القتلى لم يتم التعرف على هوياتهم “مجهولي هويه” وهكذا ترّنم صرواح بنغمة نصر هادئه تخطف انفاس الغزاة والمرتزقة على غفله …. والى شبوة.

شبوة

نشرت وسائل الإعلام عن وصول طائرة تابعة للغزاة الاماراتيين إلى مطار عتق قبل ربع ساعة لنقل جرحي منافقي العدوان في جبهة بيحان وعسيلان .كما اكدت المعلومات بان المنافقين ينادي بمكبرات الصوت الان للمواطنين بالتوجة إلى المستشفيات لتبرع بالدم وكذلك تم إلزام اصحاب المستشفيات الخاصة بتحريك الاسعافات الخاصة بهم الي الجبهة حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الغزاه والمرتزقة ولازالت المعارك مستمرة حتي الان في جبهة الساق وجبهة منطقة الهجرة … وأكدت المعلومات العسكريه أن أولاد القيادي المنافق علي صالح سديل الحارثي لقوا مصرعهم اليوم في جبهة الساق وهم المنافق محمد علي صالح سديل الحارثي والمنافق صالح علي الحارثي .. اذن انجازات وانتصارات لرجال الرجال وهزائم سوداء للغزاه والمرتزقة والارهابيين.

نجران

اهدى الجيش واللجان الشعبيه للشعب اليمني صباح الخميس، هديّة نوعية. ألا وهي إسقاط طائرة أباتشي حيث يُعد سقوط الأباتشي بسماء مدينة نجران هو مسار عسكري جديد يسلكه الجيش واللجان وبرهان جديد ان الخارطة العسكرية الميدانية تتوسع في جبهة نجران هذا من ناحية، من ناحية اخرى ان القوّه النارية للجيش واللجان باتت اقوى واقوى من قبل رغم استقدام الغزاة ألوية من المرتزقة للدفاع عن نجران، ومانجران ببعيدة عن رجال اليمن .. أيضا تقدم عسكري كبير باتجاه المدينة في عملية عسكرية قوّيه لأسود الجيش واللجان الشعبية تم من خلالها السيطرة على عدد كبير من مواقع الجيش السعودي ومصرع وإصابة العشرات ومن جانب اخر نفذ اسود الوطن عمليات تمشيط في جبهة نجران، لافتا إلى أن هذه الجبهة تشهد تصعيدا كبيرا ضمن عمليات الرد والردع لجرائم العدوان بحق الشعب اليمني. اضافة إلى ذلك لقى خمسة جنود سعوديون مصرعهم، في وقت سابق اليوم الخميس، بهجوم شنه الجيش واللجان الشعبية على موقع القيادة السعودية ودمر الجيش واللجان الشعبية دبابة إبرامز ومقتل طاقمها بصاروخ موجه في الموقع ذاته، كما تم تدمير آلية سعودية في موقع المخروق، وآلية أخرى غرب معسكر رجلاء بصاروخ موجة. والقادم أعظم من جبهة اليد الضاربة للجيش واللجان.

الجوف

سيطرت وحدات الجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في حيد الذهب المطل على مفرق الجوف، فيما لقي العشرات من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب آخرون. كما تمكن أسود الجيش واللجان من تطهير عدد من المواقع في عملية عسكرية سريعة للجيش واللجان بمنطقة صبرين ومن جانب آخر تقدمٌ عسكري كبير وهام لأسود الوطن في جبل يشرفُ على مفرق الجوف. وللميدان اخبار جديدة منتظره.. فانتظروا البشرى من صنّاعها “رجال الميدان الاقدس”.

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